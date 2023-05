Decisão do julgamento dos ex-fuzileiros acusados da morte de Fábio Guerra deve ser lida hoje

Agente da PSP morreu aos 26 anos na sequência de agressões sofridas no exterior de uma discoteca em Lisboa.

O coletivo de juízes e jurados que está a julgar os dois ex-fuzileiros acusados de matar o polícia Fábio Guerra deverá ler esta quarta-feira o acórdão do processo, disse à Lusa fonte judicial.

A leitura do acórdão do julgamento chegou a estar prevista para 5 de maio, mas foi adiada devido à morte de um dos pais de um elemento do tribunal.

Nas alegações finais realizadas no Juízo Central Criminal de Lisboa, o Ministério Público (MP) pediu a condenação dos ex-fuzileiros Cláudio Coimbra e Vadym Hrynko pelo homicídio qualificado do agente da PSP Fábio Guerra, reforçando que o primeiro seja punido com pelo menos 20 anos de prisão e salientando que "os factos são muito graves".



O agente da PSP Fábio Guerra, de 26 anos, morreu em 21 de março de 2022, no Hospital de São José, em Lisboa, devido a "graves lesões cerebrais" sofridas na sequência das agressões de que foi alvo no exterior da discoteca Mome, em Alcântara, quando se encontrava fora de serviço.



O MP acusou em setembro os ex-fuzileiros Cláudio Coimbra e Vadym Hrynko de um crime de homicídio qualificado, três crimes de ofensas à integridade física qualificadas e um crime de ofensas à integridade física simples no caso que culminou com a morte de Fábio Guerra.