Detido homem na posse de droga à saída da Cova da Moura

Suspeito ainda tentou fugir, mas acabou por ser intercetado pela polícia.

Um homem foi esta terça-feira, ao final do dia, detido pela PSP à saída do bairro Cova da Moura, na Amadora. O suspeito estava de carro e ainda tentou fugir, mas acabou por ser intercetado pela polícia. Foi apanhado com droga e vai ser presente esta quarta-feira a juiz para ficar a conhecer as medidas de coação.