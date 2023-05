Australiana sobrevive oito dias perdida na floresta a beber água de poças

Rickki Mitchell encontra-se estável e foi levada para um hospital para tratamento de ferimentos ligeiros e arranhões.

Uma mulher de 38 anos sobreviveu oito dias perdida uma zona florestal, no nordeste da Austrália, a beber água acumulada em poças, informaram esta quarta-feira as autoridades do país.

A mulher, identificada como Rickki Mitchell, encontra-se bem e foi levada para um hospital para tratamento de ferimentos ligeiros e arranhões, disse a polícia da região de Queensland.

Um homem, proprietário de um terreno na região onde se iniciaram operações de busca, encontrou a mulher desaparecida, de manhã, levando-a até às autoridades, explicou a polícia.