Presidente da Comissão de Inquérito da TAP vai demitir-se

Jorge Seguro Sanches vai demitir-se do cargo de presidente de Comissão de Inquérito da TAP. A informação é avançada pela SIC Notícias.De acordo com aquele canal, em causa está o acumular de situações que socialista considera inaceitáveis. A decisão já terá sido tomada, faltando apenas acertar a saída oficial com o presidente da Assembleia da República, Augusto Santos Silva.Esta terça-feira, Seguro Sanches admitiu que, face às críticas e acusações que tem recebido, iria equacionar a sua permanência no cargo.