Homem desmembrado no Cadaval tinha dois filhos menores e viveu dentro do carro após perder emprego como talhante

Suspeito de matar Valdene soube que o homem estava a dormir no carro e ofereceu-lhe casa.

Valdene Mendes, o homem que foi morto e desmembrado no Cadaval, tinha dois filhos menores e passava por dificuldades económicas, apurou a Polícia Judiciária (PJ). Autoridades continuam a tentar entender o crime.As investigações da Polícia Judiciária, que traçou o passado do brasileiro de 47 anos, revelam que o homem se separou da mãe dos filhos depois de perder um trabalho de 15 anos como talhante, altura em que passou por dificuldades económicas e teve de dormir no carro, em Peniche.Luís Lopes, suspeito de matar Valdene, ofereceu a própria casa para o ajudar.