Linha ferroviária do Vouga cortada após abalroamento em Aveiro

Condutor do camião ficou ferido.

A linha ferroviária do Vouga está cortada por causa de um abalroamento, esta tarde de quarta-feira, da composição ferroviária a um camião, em Eixo, Aveiro. Acidente deixou o condutor do camião com ferimentos.A colisão aconteceu pelas 16h30, quando o camião fazia a travessia na linha numa passagem de nível sem guarda, sem se aperceber da aproximação da composição. A carruagem da frente do comboio, composta por três carruagens, acabou por descarrilar.O comboio transportava cerca de dez passageiros, que escaparam ilesos. O trabalho de remoção dos destroços deve demorar devido aos fracos acessos.Em atualização