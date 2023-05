Soldado dos EUA condenado a 25 anos por homicído em manifestação Black Lives Matter

Daniel Perry disparou mortalmente contra manifestante de 28 anos.

Um sargento do Exército dos EUA foi condenado esta quarta-feira a 25 anos de prisão por disparar fatalmente contra um homem durante uma manifestação do movimento do Black Lives Matter no Texas.

Daniel Perry, 36, foi condenado por homicído em abril por matar Garrett Foster, de 28 anos, durante a manifestação no centro de Austin em julho de 2020.

O governador Republicano do Texas, Greg Abbot, defende que o soldado deve ser perdoado, mas o Conselho de Indultos daquele estado ainda está a analisar o processo, antes de se pronunciar.