Dupla detida por trazer para Portugal 16 carros furtados na Europa

Dois homens, de 33 e 38 anos, foram detidos pelo Departamento de Investigação Criminal da PSP (DIC/PSP) por terem feito entrar no País 16 viaturas furtadas nos Países Baixos, Suíça, Bélgica e França. Os veículos eram adulterados para posterior revenda.





Em maio de 2022, começaram a ser detetados carros dados como furtados na Europa. “A cooperação com polícias dos Países Baixos e Bélgica ajudou a identificar os suspeitos”, adiantou aoo subintendente Filipe Silva, da DIC/PSP. “O suspeito mais velho passava muito tempo nos Países Baixos e recebia carros furtados para trazer para Portugal”, explicou.

Cada viatura tinha, já no nosso país, o número de identificação alterado, sendo depois falsificados novos documentos. “Apreendemos 4 viaturas na Alfândega para seguir para África e outras foram vendidas cá”, disse Filipe Silva. As detenções, e as apreensões de 16 viaturas furtadas e adulteradas, foram feitas na terça-feira. Suspeitos de falsificação de documentos, associação criminosa, e recetação, os dois homens conhecem esta quinta-feira as medidas de coação.