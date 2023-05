"Ele pediu": Jovens que asfixiaram Lucas Miranda confessam morte "por compaixão"

Jovens são acusados de matar o adolescente com um golpe de mata-leão.

Os dois jovens acusados de matar Lucas Miranda confessaram ter matado o jovem a pedido do próprio. O rapaz, de 17 anos, morreu asfixiado perto de um centro de acolhimento em Palmela, em outubro de 2020."O Lucas estava a sofrer e queria que o matasse. Acedi ao pedido por compaixão", admite o arguido Leandro Vultos, citado pelo Jornal de Notícias.Em tribunal, o jovem acusado disse que denunciou ao Centro Tabor, instituição de acolhimento onde os dois residiam, a intenção que Lucas tinha de morrer."Ninguém valorizou o que disse, ele saltou das escadas um dia para se matar. Chamei à atenção a diretora do centro, mas ninguém quis saber", acrescentou.De acordo com a acusação, depois de matarem o jovem, os arguidos terão tentado criar um cenário em que fosse possível acreditar no suicídio por enforcamento, antes de atirarem o cadáver para o poço.Os jovens são acusados de um crime de homicídio qualificado e um crime de profanação de cadáver.