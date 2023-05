Caixa admite coabitação com ministérios até arranjar instalações para nova sede

Departamentos governamentais irão, segundo o líder da Caixa, instalar-se "à medida que os próprios ministérios saibam exatamente o que querem".

O presidente executivo da Caixa Geral de Depósitos (CGD), Paulo Macedo, admitiu esta quinta-feira que o banco público poderá partilhar a atual sede com vários ministérios até arranjar novas instalações, alertando que o prazo é curto.

"A mudança da sede está prevista ocorrer até janeiro de 2026, portanto tempos de procurar umas novas instalações", começou por dizer Paulo Macedo, que assinalou que "três anos para procurar umas novas instalações não é uma coisa simples".

Esta é, segundo o administrador, uma das questões "por resolver", tal como a avaliação do imóvel.

Segundo Paulo Macedo, o imóvel foi adquirido em 2010 pelo fundo de pensões por 251 milhões de euros, tendo voltado à Caixa por 274 milhões de euros. Ainda assim, este espera "alguma valorização" desde esse período.

No comunicado esta quinta-feira enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a CGD acrescentou que "tenciona propor a entrega da propriedade do atual edifício sede ao seu acionista único, sob a forma de dividendo em espécie".

Por enquanto, continuam a decorrer as obras "de acordo com as especificações" da presidência do Conselho de Ministros para que a atual sede da CGD possa acolher vários ministérios.

Os departamentos governamentais irão, segundo o líder da Caixa, instalar-se "à medida que os próprios ministérios saibam exatamente o que querem".

O banco público estima precisar de entre 30.000 a 32.000 metros quadrados, mas o seu presidente não acredita que por agora haja "grandes problemas" com a instalação progressiva de ministérios, mas que a solução deve ser temporária.

"Existe a possibilidade de coabitação, de certeza, até nós arranjarmos instalações. Depois, em termos definitivos, não. O Estado gostaria de ficar sozinho e nós também, embora com boa companhia, preferimos, também, não empatar ninguém", afirmou Macedo.