Incêndio destrói armazém agrícola no concelho de Figueira de Castelo Rodrigo

Pelas 17h00 estavam no terreno 33 operacionais e 11 viaturas, que procediam às operações de "rescaldo".

Um incêndio destruiu esta quinta-feira "na totalidade" um armazém agrícola na freguesia de Vermiosa, no concelho de Figueira de Castelo Rodrigo, distrito da Guarda, adiantou à agência Lusa fonte da proteção civil.

De acordo com uma fonte do Comando Sub-Regional das Beiras e Serra da Estrela, na Guarda, o alerta para o incêndio foi dado pelas 13h07 e o mesmo foi considerado dominado cerca das 14h30.