Zelensky e Papa Francisco reúnem-se este sábado no Vaticano

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, vai encontrar-se com o Papa Francisco no Vaticano no sábado.De acordo com a agência Reuters, a viagem, que não foi anunciada oficialmente, acontece apenas duas semanas depois de o Papa ter dito que o Vaticano estava envolvido numa missão de paz para tentar acabar com o conflito entre a Rússia e a Ucrânia.Kiev não comentou as informações sobre a possível visita a Itália. O gabinete do presidente ucraniano nunca divulga pormenores sobre os seus planos de viagem de Zelensky, para não comprometer a segurança.Uma fonte política italiana confirmou que Zelensky poderia estar em Roma no próximo fim-de-semana e disse que também poderia ver a primeira-ministra italiana Giorgia Meloni.