Tem dúvidas sobre a nova lei do tabaco? 10 perguntas e respostas sobre as mudanças

O Governo disponibilizou esta quinta-feira, no site oficial do Executivo, informações sobre a nova proposta de lei do tabaco. Tem dúvidas sobre as alterações? Eis o que precisa de saber para estar em conformidade com as mudanças.





As medidas tomadas visam proteger a saúde daqueles que são expostos ao fumo do tabaco e a preservar as gerações mais novas para a adição do mesmo, reduzindo os estímulos para o consumo, de forma a conseguir uma geração livre de tabaco até 2040.

O que muda?

A venda de tabaco aquecido, que contenha sabores aromatizantes será proibida. A nova lei prevê que as embalagens deste tipo de tabaco, tal como no tradicional, passe a ser ilustrado uma fotografia e mensagem de alerta para os riscos do consumo de tabaco para a saúde.



Vão passar a haver restrições para os locais públicos onde é possível fumar, bem como os sítios onde se pode comprar tabaco. A intenção será reduzir a exposição, de forma a não potenciar a vontade de experimentar.