Estes são os 26 finalistas da Eurovisão. Conheça todos os adversários de Portugal

Dez países juntam-se aos que já tinham sido apurados, na passada terça-feira, na primeira semifinal.

Estão escolhidos os 26 países finalistas do Festival da Eurovisão. A Albânia, o Chipre, a Estónia, a Bélgica, a Áustria, a Lituânia, a Polónia, a Austrália, a Arménia e a Eslovénia passaram esta quinta-feira para a final do concurso, que decorrerá no próximo sábado.

De fora ficaram a Dinamarca, a Geórgia, a Islândia, São Marino, Roménia, e Grécia.

Os dez países juntam-se aos que já tinham sido apurados, na passada terça-feira, na primeira semifinal - Portugal, Croácia, Moldávia, Suíça, Finlândia, República Checa, Israel, Suécia, Sérvia e Noruega - e aos seis que passam diretamente à final - Alemanha, Espanha, Itália, França e Reino Unido - e ao país vencedora da última edição, a Ucrânia.