Médicos sacam cerca de 96 mil euros com falsos abortos

Casal criou empresa de prestação de serviços e falsificou declarações de gravidez.

“Pura Ganância!”. Foi com esta expressão que um médico ginecologista confessou esta quinta-feira, no Tribunal de Santarém, que engendrou, juntamente com a mulher, também médica, um esquema de falsificação de declarações de gravidez de risco e de aborto espontâneo, com que sacou perto de 96 mil euros à Segurança Social.









Em lágrimas, o clínico, de 38 anos, disse estar “arrependido” e “envergonhado”. O casal começou esta quinta-feira a ser julgados por burla tributária e falsificação ou contrafação de documento.

O caso remonta a 2018. Os arguidos criaram uma empresa de prestação de serviços clínicos, através da qual a mulher, de 37 anos, declarava um salário mensal de 4750 euros. Na altura, o médico prestava serviço na Urgência de Ginecologia/Obstetrícia do Hospital de Abrantes, onde usou as credenciais de acesso de outros dois médicos para aceder ao sistema informático de receitas e atestados. Usando ‘passwords’ dos colegas, registou a mulher como utente do hospital.