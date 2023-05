Estudantes em greve de fome retiradas pelo INEM da faculdade de Psicologia de Lisboa

As duas estudantes que desde a manhã de terça-feira bloqueavam a entrada principal da Faculdade de Psicologia da Universidade de Lisboa (FPUL) e que mantinham uma greve de fome, tiveram de suspender esta quinta-feira o protesto e foram retiradas pelo INEM.





Telmo Batista, diretor da faculdade, explicou que a instituição pediu a intervenção do INEM, quarta-feira e esta quinta-feira, para avaliar o estado de saúde das alunas. Acrescentou ter também solicitado a presença das autoridades para “dissuadirem os estudantes de fecharem o portão”.

As duas alunas do estabelecimento de ensino, Teresa Cintra e Jade Lebre, protestam contra as alterações climáticas e até esta quinta-feira de manhã estiveram confinadas no acesso principal da faculdade.