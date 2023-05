Ricardo Pereira faz história ao assinar contrato com a Netflix

Ator é primeiro português a firmar acordo com a plataforma de streaming. Plano rumo à internacionalização começou há duas décadas.

Quem muito trabalha, alcança. A máxima assenta como uma luva a Ricardo Pereira. Pelo menos assim explicam o sucesso os que lhe são mais próximos. Conhecido pela tenacidade e afinco com que abraça cada projeto, o ator traçou há muito um plano para vingar no mundo da representação, que sempre passou pela internacionalização da carreira. Conseguiu há quase duas décadas.Agora é coroado com um ‘cargo’ que, diz em declaração enviada à ‘Boa Onda’, o deixa "muito feliz": será produtor criativo da Netflix para o mercado nacional, ‘showrunner’, ator e, no futuro, também realizador de produções para esta plataforma de streaming. O ator terá como função identificar projetos portugueses, em Espanha e no Brasil, que possam ser desenvolvidos pela plataforma. Uma mais valia para a produção nacional e mais um passo para a ascensão daquele que é um dos mais sólidos intérpretes da sua geração."Entro nesta nova etapa com entusiasmo, empenho, dedicação e responsabilidade. É um desafio artístico enorme, muito exigente, mas que ao mesmo tempo vai permitir envolver-me cada vez mais no processo criativo. Ao longo dos anos sempre me interessou o trabalho e conhecimento nas mais diversas áreas da minha profissão, sempre na busca de uma versatilidade artística", justifica o ator de 43 anos.Em 2018, a viver momentos de glória no ?Brasil, mas mantendo projetos em Portugal, Ricardo Pereira reconhecia numa entrevista à Globo (que agora abandona) que encarava o trabalho "como um atleta". Efetivamente, o artista nunca parou ‘para respirar’, desde que se estreou em 2000: participou - muitas vezes como protagonista - em quase 40 projetos para o cinema e mais de 50 para televisão, entre séries, telenovelas e como apresentador. Fez ainda dezenas de peças de teatro.Quando a Globo lhe abriu as portas de par em par, em 2004, para protagonizar a novela ‘Como Uma Onda’, não hesitou e mudou-se de armas e bagagens para o Brasil. Agarrou a oportunidade com unhas e dentes e, quatro novelas depois, acabou por assinar um contrato de longa duração com a estação brasileira. A então namorada (agora mulher), Francisca, seguiu-o.Viu nascer três filhos em Terras de Vera Cruz, mas sempre de malas feitas, já que nunca deixou de trabalhar para a SIC, caso raro entre os atores que almejaram a internacionalização.Tentou a sua sorte nos EUA e, pelo meio, foi dirigido por Fanny Ardant em ‘Cadências Obstinadas’ (2013). Com o novo desafio na Netflix, abrem-se-lhe finalmente as portas do Mundo inteiro!