Desentendimento entre sem-abrigos leva a esfaqueamento mortal. Suspeito foi detido

Vítima foi assassinada dentro do prédio devoluto onde pernoitava.

Um jovem, de 25 anos, foi detido pela Polícia Judiciária (PJ) por ser suspeito de matar um homem, de 54, em Belém. Os factos remontam a dia 1 de maio, quando o homicida utilizou uma arma branca para golpear diversas vezes a vítima.A motivação para o crime continua por apurar. Osabe que, tanto o assassino como a vítima viviam na situação de sem-abrigo e que o homicídio aconteceu dentro do prédio devoluto onde pernoitavam."Um conflito pessoal por circunstâncias ainda não concretamente determinadas, que terminou com a prática de várias agressões graves por golpes de arma branca sobre o corpo da vítima, determinando a sua morte" pode ler-se no comunicado da autoridade.Depois de matar o homem, o jovem ausentou-se do local. Também estava ferido e precisou de ser internado no Hospital de São Francisco Xavier. Na dada altura forneceu uma identidade falsa para não ser encontrado pelas autoridades.Na sequência de várias diligências, foi possível localizar o agressor na unidade hospitalar e proceder à detenção.O homem foi constituído arguido e ficou em prisão preventiva.