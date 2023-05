Parlamento aprova lei da eutanásia

Foi o quarto diploma sobre a despenalização da morte medicamente assistida a ser levado ao parlamento.

O parlamento aprovou, esta sexta-feira, a lei da eutanásia. O decreto, que tinha sido vetado pelo Presidente da República a 19 de abril, foi promulgado pelo PS, BE, IL E PAN. O PSD, o PCP e o Chega votaram contra.



Foram contabilizados 129 votos a favor do diploma de sete deputados do PSD, Iniciativa Liberal, Bloco de Esquerda, PAN e Livre e 81 contra de quatro deputados do PS, PSD, Chega e PCP. Um deputado social-democrata, Jorge Mendes, absteve-se.





De acordo com a Constituição da República, perante um veto, o parlamento pode confirmar o texto por maioria absoluta dos deputados em efetividade de funções, 116 em 230. Marcelo Rebelo de Sousa terá agora de promulgar o texto no prazo de oito dias.

Tratou-se do quarto diploma que visa despenalizar a morte medicamente assistida a ser levado ao parlamento. Já foi alvo de dois vetos políticos de Marcelo Rebelo de Sousa e dois vetos na sequência de inconstitucionalidades decretadas pelo Tribunal Constitucional.



Em causa para o último veto do diploma esteve um problema de "problema de precisão", apontou Marcelo Rebelo de Sousa. O Chefe de Estado pediu que os deputados clarificassem "quem define a incapacidade física do doente para autoadministrar os fármacos letais, bem como quem deve assegurar a supervisão médica durante o ato de morte medicamente assistida", pode ler-se numa carta dirigida à Assembleia da República.



De destacar que os deputados se recusaram a fazer as alterações pedidas por Marcelo Rebelo de Sousa.



Em atualização