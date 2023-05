Cão mais velho do mundo é português e celebra 31 anos. Dono vai dar-lhe uma festa de aniversário

Bobi vai ter direito a uma festa de aniversário onde vão estar mais de 100 pessoas.

Bobi é o cão mais velho do mundo e completou esta quinta-feira 31 anos. O cão português vai ter direito a uma grande festa de aniversário com mais de 100 convidados.

Bobi é apresentado como sendo um rafeiro do Alentejo de raça pura, usado como cão de guarda de rebanhos.

Nascido a 11 de maio de 1992, é o único sobrevivente de quatro machos da cadela Gira, que nasceram num anexo onde a família de Leonel Costa, dono do rafeiro, guardava lenha. A família desfez-se dos filhotes, mas Bobi escapou por se ter escondido, continuando a ser alimentado pela Gira.



Leonel Costa cuida do seu companheiro de quatro patas desde os seus oito anos. Apesar da idade avançada, de já ter probelmas de visão e dificuldade em fazer longos passeios, Bobi ainda tem energia suficiente para brincar com os quatro gatos com quem partilha o seu espaço.



A família acredita que o segredo da sua longevidade resulta do facto de sempre ter vivido no campo, num ambiente tranquilo e em contacto com a natureza. A mãe de Bobi viveu até aos 18 anos.

De acordo com o site do Guinness World Records, o dono de Bobi está a organizar uma grande festa para sábado, na aldeia onde vivem, em Coqueiros, nos arredores de Leiria.Na comemoração vão estar presentes "mais de 100 pessoas, muitas delas vindas de outros países", revelou Leonel Costa, dono de Bobi, garantindo que será uma festa "tradicional portuguesa" e que contará com muita comida e um espetáculo de dança em que o animal vai participar.