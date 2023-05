Youtuber admite ter despenhado avião para ter visualizações. Arrisca 20 anos de prisão

Vídeo conta com quase 3 milhões de visualizações.

A Administração Federal de Aviação dos EUA tirou a licença de aviação ao piloto de 29 anos.

Trevor Jacob, Youtuber de 29 anos, admitiu ter despenhado intencionalmente um avião para ter mais visualizações, na California, em 2021. Norte-americano arrisca pena de 20 anos de prisão, informa a BBC.O Youtuber está acusado de obstruir uma investigação das autoridades, uma vez que escondeu e destruiu os destroços da aeronave. Trevor terá tentado limpar o local do despiste, depois de dizer às autoridades que desconhecia o sítio exato onde o avião tinha embatido com o solo.Inicialmente, o norte-americano confessou que o avião estava com problemas, mas este testemunho gerou dúvidas nas autoridades, uma vez que o Youtuber nunca chegou a alertar as autoridades no momento do despiste.O norte-americano, que guiava a aeronave, filmou-se a saltar do avião que se despenhou pouco depois. O vídeo conta com quase 3 milhões de visualizações e terá sido gravado, segundo Trevor, com um acordo publicitário.