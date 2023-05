"Estamos à tua espera": Pais de Maddie McCann assinalam 20.º aniversário da filha

Kate e Gerry McCann admitem que "nunca vão desistir" de encontrar a jovem.

Os pais de Madeleine McCann assinalaram, esta sexta-feira, a data que comemora o 20.º aniversário da filha. Kate e Gerry McCann disseram continuar "à espera" da jovem que desapareceu no Algarve em 2007."Feliz Aniversário, Madeleine! Amamos-te e estamos à tua espera. Nunca vamos desistir", escreveram os pais no vídeo que publicaram na página oficial da campanha pela procura da jovem.Maddie desapareceu com apenas três anos de idade. Os pais assinalaram a data e reforçaram que a jovem "ainda está desaparecida e ainda é sentida a sua falta".