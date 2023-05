Mais de 100 bombeiros e quatro meios áereos combatem incêndio em Vila Real

Alerta foi dado por volta das 11h30 desta sexta-feira.

Um incêndio de grandes dimensões está ativo numa zona florestal em Souto Maior, em Sabrosa, no distrito Vila Real. Para o combate às chamas foram mobilizados mais de 100 operacionais dos Bombeiros de Sabrosa, GNR e Proteção Civil, apoiados por 32 viaturas e quatro meios aéreos.O alerta foi dado por volta das 11h30 desta sexta-feira.O comandante dos bombeiros de Sabrosa, José Barros, disse à agência Lusa que o fogo consome uma "zona de pinhal adulto", com "fracos acessos" e apontou ainda para o vento forte que se faz sentir no local como uma preocupação para os operacionais.