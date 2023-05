PSP desmantela banca de droga no bairro Quinta do Loureiro. Quatro pessoas foram detidas

Suspeitos já tinham antecedentes criminais pela práticas do mesmo crime.

Quatro pessoas com idades compreendidas entre os 30 e os 50 anos foram detidas pela PSP, esta sexta-feira, no Bairro Quinta do Loureiro, em Lisboa, por suspeita de tráfico de estupefacientes e desmantelamento de uma banca de droga.



A PSP conseguiu apurar como o grupo operava e, por isso, foi montada uma operação policial para deter todos os intervenientes. A operação foi bem sucedida. Os suspeitos detidos já tinham antecedentes criminais pela práticas do mesmo crime.

No total foram apreendidas 310 doses individuais de heroína, 150 doses individuais de cocaína, 50 doses individuais de haxixe e 1040 euros em numerário.



A PSP garante continuar atenta e vigilante sobre as redes que operam no bairro Quinta do Loureiro.