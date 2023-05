Israel retira-se das negociações com milícias palestinianas após novos ataques

Jihad Islâmica ameaça continuar os ataques até às manifestações marcadas para a próxima semana.

Israel retirou-se das negociações para uma trégua com as milícias palestinianas na Faixa de Gaza, mediadas pelo Egito, enquanto a Jihad Islâmica ameaça continuar os ataques até às manifestações marcadas para a próxima semana.

"Se a escalada israelita continuar, não vamos parar antes da Marcha das Bandeiras", disse a Jihad Islâmica Palestiniana (JIP), referindo-se à polémica manifestação israelita ultranacionalista marcada para a próxima quinta-feira.

Fontes oficiais israelitas confirmaram que abandonaram as conversações no Cairo para um cessar-fogo, depois de a JIP ter lançado novo disparos de foguetes em direção a cidades do sul de Israel, mas também a Telavive e Jerusalém.