"Não conheço até hoje nenhuma censura [...] contra os nossos serviços de informações", garante António Costa

Em relação ao processo contra o ex-governador do Banco de Portugal, Carlos Costa, o primeiro-ministro recusou comentar.

O primeiro-ministro, António Costa, afirmou esta sexta-feira esperar que se mantenha um consenso em torno da confiança depositada nos serviços de informações e reiterou a legalidade da sua ação no caso da recuperação de um computador do Ministério das Infraestruturas.António Costa, garantiu ainda que deve respeitar a Assembleia da República e deixar a comissão parlamentar de inquérito "ouvir o que tem a ouvir, estudar o que tem a estudar e analisar"."Nós temos serviços de informações que ao longo de décadas têm primado de um grande profissionalismo e um grande rigor", disse o primeiro-ministro. "Não conheço até hoje nenhuma censura que tenha sido proferida contra os nossos serviços de informações", acrescenta.Numa alusão indireta a ideias de constituição de uma comissão parlamentar de inquérito à atuação do SIS no caso do computador, António Costa disse também que tem sido uma "tradição" - e prática dos seus governos - "fazer escolhas muito criteriosas sobre quem dirige os serviços de informações para que seja um fator de garantia de isenção, imparcialidade e escrupuloso respeito da legalidade"."A atual secretária-geral do SIRP [Maria da Graça Mira Gomes] é uma grande diplomata portuguesa que, antes da sua designação, procedi à audição do líder da oposição e teve clara aprovação. Já em relação aos diretores do SIS e do SIEDM (Serviços de Informações Estratégicas de Defesa), um está em funções antes de ter assumido o cargo de primeiro-ministro e é também um diplomata com uma carreira notável, com uma nomeação antecedida de audição do então líder da oposição", assinalou.Depois, o primeiro-ministro afirmou que, até hoje, não conhece qualquer censura que tenha sido proferida "por quem quer que seja" quanto à atuação dos serviços de informações."E recordo que a Assembleia da República elege três pessoas para exercerem a fiscalização da atividade dos serviços de informações, tendo acesso a toda a informação, mesmo àquela que tem o mais elevado grau de classificação. Três pessoas que estão cientes de todos os dados. Por unanimidade, o CFSIRP já se pronunciou [sobre o caso da recuperação computador] tendo dito com toda a clareza que não houve qualquer violação da legalidade", acrescentou.