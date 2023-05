Papa Francisco diz que os animais de estimação estão a substituir crianças

"Perdi a paciência e repreendi-a dizendo: muitas crianças têm fome e tu trazes-me um cão", afirmou.

O Papa Francisco disse esta sexta-feira, numa conferência sobre a crescente crise demográfica, que apenas os ricos conseguem sustentar uma família em Itália e que os animais de estimação estão a substituir crianças."A dificuldade em encontrar um emprego estável, a dificuldade em mantê-lo, as casas caras, as rendas altíssimas e os salários insuficientes são problemas reais", disse o Papa Francisco, ao lado da primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni.De acordo com a agência Reuters, o Sumo Pontífice garantiu que o declínio da taxa de natalidade assinala uma falta de esperança no futuro, com as gerações mais jovens sobrecarregadas por um sentimento de incerteza, fragilidade e precariedade.O Papa acrescentou ainda que os animais de estimação estão a substituir as crianças em alguns lares e contou como uma mulher, numa audiência recente, abriu a mala e pediu uma bênção papal para o "seu bebé", que era um cão."Perdi a paciência e repreendi-a dizendo: muitas crianças têm fome e tu trazes-me um cão", afirmou.Segundo a mesma fonte, a diminuição da população é uma grande preocupação para o terceiro maior país da zona euro, tendo o ministro da economia alertado esta semana para o risco de o PIB italiano diminuir 18 pontos percentuais nas próximas duas décadas, se as atuais tendências de natalidade se mantiverem.O Ministro da Educação afirmou na quinta-feira que a demografia atual sugere que a população escolar italiana deverá diminuir em um milhão nos próximos 10 anos.