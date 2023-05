Mais de 100 bombeiros combatem fogo em zona de mato em Castro Marim

Vento forte está a condicionar o combate.

Um incêndio está a consumir uma zona de mato e canavial na localidade de Almada de Ouro, na freguesia do Azinhal, concelho de Castro Marim.O alerta foi dado às 16h21. O incêndio encontra-se com uma frente ativa, que segue em direção à localidade da Junqueira. Uma outra frente, que progredia para o Rio Guadiana, já se encontra dominada.Prevê-se uma diminuição do vento a partir das 22h, criando condições mais favoráveis para o combate ao fogo. O local é de difícil acessibilidade, o que levou à ativação de máquinas de rasto.No combate às chamas estiveram empenhados 142 operacionais, com 50 viaturas. Já esteve empenhado também um meio aéreo espanhol, que entretanto se retirou do teatro de operações.