‘Secretas’ contradizem Costa e Galamba

Primeiro-ministro falou em “roubo de um computador” com “documentação classificada”.

A atuação do SIS na recuperação do computador na posse Frederico Pinheiro, ex-adjunto de João Galamba, foi justificada por dirigentes das ‘secretas’ com o caráter estratégico da informação do Ministério das Infraestruturas e a ausência de suspeitas de crime.