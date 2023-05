Luciana Abreu apanhada em jantar da família Moura Caetano

Apresentadora está cada vez mais integrada no núcleo familiar do namorado, João Moura Caetano.

O namoro de Luciana Abreu, de 37 anos, e João Moura Caetano, de 39, corre às mil maravilhas. A ‘Vidas’ fotografou a estrela da SIC a jantar na Churrasqueira do Tapadão, em Monforte, a 5 de maio, com a mãe, Dita, e os avós do cavaleiro.Conheça a história no site do Correio da Manhã