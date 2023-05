Brinquedos sexuais vendidos perto de escola em Vila nova de Gaia

Objetos vendidos em máquina de venda de comida e bebida.

As novas propostas do Governo pretendem que as zonas limítrofes dos estabelecimentos de ensino estejam livres de tabaco. No entanto, perto de uma escola em Vila Nova de Gaia é permitida a venda de brinquedos sexuais em máquinas de acesso fácil.Saiba mais no site do Correio da Manhã