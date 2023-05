Testemunha confessa que assistiu a homicídio de pianista

Quatro pessoas estavam na casa, mas só dois espancaram, torturaram e mataram o pianista de jazz Pedro Queiroz, segundo confessou esta sexta-feira, no Tribunal do Barreiro, um dos arguidos que testemunhou o crime e que acabou por sair em liberdade, mas indiciado por ofensas à integridade física graves.Saiba mais no site do Correio da Manhã