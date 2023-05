Prémio para a vencedora da Corrida da Mulher em Madrid está a gerar polémica em Espanha

com 0% de gordura.Segundo o El Mundo, a secretária de Estado espanhola para a Igualdade e Contra a Violência de Género, Ángela Rodríguez 'Pam', apelidou os prémio de machistas: "Se for bem sucedida, torna-se dona de casa. Se não for, pelo menos emagrece", disse no Twitter.

A organização da prova, que contou com 32 mil participantes, emitiu um comunicado a lamentar a polémica, onde afirma que o robot de cozinha não era o prémio, mas sim um presente dos patrocinadores. "Pedimos desculpa se alguma mulher se sentiu ofendida, mas consideramos que não é um produto sexista e é ideal para qualquer atleta que queira melhorar os seus hábitos alimentares", lê-se no Twitter.