População encontra corpo decapitado em Moçambique

Confrontos com grupos de insurgentes continuam a ser relatados nalgumas ocasiões.

Residentes numa aldeia de Cabo Delgado, norte de Moçambique, encontraram na sexta-feira um corpo decapitado nas imediações do povoado, numa zona onde têm prevalecido confrontos com insurgentes extremistas.

"Encontrámos um corpo com a cabeça cortada nas matas da aldeia Primeiro de Maio, mas não sabemos quem é autor do crime", disse um homem de 51 anos residente em Miangalewa, distrito de Muidumbe, que relatou a descoberta feita pelas 16:00 (15:00 em Lisboa).

A vítima "é um senhor de idade e achamos que é pescador, porque o crime aconteceu perto da estrada que dá acesso ao lago Nguri", acrescentou.

O lago fica a mais de 30 quilómetros de Miangalewa e voltou a ser frequentado pela comunidade que regressou às suas zonas de origem, graças à melhoria das condições de segurança na região.

No entanto, confrontos com grupos de insurgentes continuam a ser relatados nalgumas ocasiões, como aconteceu há um mês junto a Miangalewa, fazendo com que ninguém pernoite em locais como o lago.

Outra fonte referiu que a descoberta do corpo pode aumentar a incerteza de algumas famílias quanto a permanecer nas terras para onde regressaram, uma vez que maior parte depende da agricultura e pesca e o receio de grupos extremistas ainda está bem vivo.

"Estamos com medo: como é que vamos viver, se não podemos ir ao lago" questionou.

Fonte da força local, designação dada às milícias apoiadas pelas autoridades, confirmou a descoberta, mas sem avançar se se trata do corpo de um residente de Miangalewa, muito menos de um pescador.

"Não sei se o corpo encontrado é de alguém daqui, mas vamos intensificar a patrulha", referiu.

Em abril, forças militares travaram uma tentativa de invasão a Miangalewa por insurgentes, numa altura em que alguns residentes completavam dois meses desde o retorno.

A localidade está nas margens do rio Messalo, fazendo fronteira com o distrito de Macomia através da aldeia de Litamanda, ao longo da estrada nacional número 380 - uma das poucas vias asfaltadas da província, ligando o resto do país aos distritos mais ao norte, como é o caso de Mocimboa da Praia, Palma, Mueda e Nangade.

A província de Cabo Delgado enfrenta há cinco anos uma insurgência armada com alguns ataques reclamados pelo grupo extremista Estado Islâmico.

A insurgência levou a uma resposta militar desde julho de 2021 com apoio do Ruanda e da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral (SADC), libertando distritos junto aos projetos de gás, mas surgiram novas vagas de ataques a sul da região e na vizinha província de Nampula.

O conflito já fez um milhão de deslocados, de acordo com o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (ACNUR), e cerca de 4.000 mortes, segundo o projeto de registo de conflitos ACLED.