Polónia deteta objeto no espaço aéreo que acredita ser balão de observação

Foram iniciadas buscas nas proximidades de Rypin.

O ministro da Defesa da Polónia afirmou este sábado que foi detetado um objeto no espaço aéreo polaco vindo da direção da Bielorrússia e que, provavelmente, se trata de um balão de observação.

O ministro afirmou na sua conta do 'Twitter' que o contacto do radar com o objeto se perdeu perto de Rypin, cidade no noroeste da Polónia, localizada a 143 quilómetros da capital.

A assessora de comunicação do Comando Operacional das Forças Armadas polacas, Ewa Zlotnicka, adiantou à TVN24 que foram iniciadas buscas nas proximidades de Rypin e que as mesmas envolvem um helicóptero, drones e grupos terrestres das Forças de Defesa Territorial.