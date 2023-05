Prisão preventiva para caseiros suspeitos da morte de casal alemão em Baleizão

Assassinos, que fugiram após o crime, foram encontrados em Aljustrel, onde já tinham alugado casa.

Um homem e uma mulher, de 54 e 37 anos respetivamente, ficaram em prisão preventiva pelo homicídio do casal de idosos alemão em Beleizão, Beja.Os crimes terão ocorrido no passado mês de abril. O filho do casal não conseguia falar com os pais há mais de um mês e ficou preocupado. Contactou a Embaixada Alemã em Portugal que emitiu posteriormente o alerta.Os assassinos, que fugiram após o crime, foram encontrados em Aljustrel, onde já tinham alugado casa.