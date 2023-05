Família lesa Estado em 1,8 milhões de euros com cabeleireiros

O núcleo duro do esquema criminoso era composto por um casal e pelos dois filhos, todos gerentes de vários cabeleireiros do Grande Porto. Entre 2011 e 2018 sacaram cerca de 1,8 milhões de euros - valor que não declararam aos cofres do Estado em sede de IVA e IRC. Neste processo são arguidas mais seis pessoas - funcionários das lojas, testas de ferro e até um advogado - assim como seis sociedades, entre as quais uma offshore com morada nos EUA. Vão todos ser julgados no Tribunal de S. João Novo por crimes de fraude fiscal qualificada e branqueamento de capitais.Leia no Correio da Manhã.