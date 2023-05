Casal sem-abrigo morre em incêndio num antigo externato no Seixal

Rés-do-chão do edifício devoluto foi consumido pelas chamas.

Um casal sem-abrigo, um homem de de 47 anos e uma mulher de 52, morreu depois de um incêndio deflagrar na manhã deste domingo num edifício devoluto há vários anos, na Cruz de Pau, no Seixal.Trata-se do antigo externato Novo Dia, na Rua 25 de Abril junto da farmácia Matos Lopes.O rés-do-chão do edifício foi consumido pelas chamas.O alerta para o fogo foi dado às 6h04. No local estiveram os Bombeiros da Amora, a PSP e o Serviço Municipal de Proteção Civil do Seixal, num total de 14 operacionais e sete veículos.O incêndio foi extinto cerca das 6h30.A PSP encontra-se no local e a Polícia Judiciária já foi acionada.