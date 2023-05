Caso de antena em aldeia chega ao Supremo Tribunal de Justiça

A Associação Sobral de S. Miguel Patrimónios de Xisto, ADL (Sobral Paxis, ADL) perdeu no Supremo Tribunal de Justiça (STJ) uma ação que intentou contra a Junta de Freguesia de Sobral de São Miguel, Covilhã, por ter alugado à Altice – também visada na ação - uma parcela de terreno para a colocação de uma antena de telecomunicações, instalada em 2021. Alegou que a junta não é proprietária do terreno em questão, que classificou como baldio. Como na zona existe um campo de futebol, pediu ainda que as rés fossem “condenadas a repor” o recinto “nas mesmas condições em que se encontrava antes da edificação da antena da Altice, procedendo-se à remoção desta do campo de jogos e à reposição do terreno do campo de jogos na situação em que se encontrava antes”.Leia no Correio da Manhã.