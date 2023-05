Homem mantém cadáver do pai no congelador "para poder falar com ele"

Polícia de Landgraaf, na Holanda, descobriu o corpo do homem de 101 anos escondido na casa do filho, de 82 anos.

Um homem de 82 anos escondeu o corpo do pai, de 101, dentro do congelador de casa, em Landgraaf, na Holanda. Segundo a Sky News, as autoridades foram alertadas quando o médico de família começou a fazer perguntas sobre a saúde do idoso de 101 anos.O filho contou que decidiu guardar o corpo do pai, que morreu de causas naturais há 18 meses, para que pudesse "continuar a falar com ele".A polícia está a investigar as causas da morte do idoso.