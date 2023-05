Loreen vence duas vezes a Eurovisão em 11 anos e faz história no festival

Artista sueca levou o tema 'Tattoo' à final do concurso e venceu o certame com 583 pontos. É a primeira mulher a conseguir duas vitórias.

Apontada como um das candidatas à vitória do 67.º Festival Eurovisão da Canção, a cantora Loreen, que representou a Suécia, conseguiu um feito histórico ao tornar-se a primeira mulher a ganhar duas vezes o festival, este domingo, em Liverpool, no Reino Unido. Em 2012, a artista sagrou-se vencedora da competição com a canção "Euphoria".O tema 'Tattoo', da artista sueca de 39 anos, foi o preferido da maioria do júri, conquistando por várias vezes a pontuação máxima (12 pontos), e recebeu também uma agradável pontuação do público. Ainda assim, as contas para apurar o vencedor foram feitas até aos últimos instantes, uma vez que a Finlândia, que concorreu com o tema "Cha Cha Cha", interpretado por Käärijä, arrecadou 376 pontos do público, somando 536 pontos no geral. Portugal, representado por Mimicat, ficou em 23.º lugar da competição.Lorine Zineb Nora Talhaoui, mais conhecida por Loreen, nasceu em Estocolmo, na Suécia, e mudou-se para uma cidade do centro do país, Västerås, quando ainda era jovem. De acordo com o jornal britânico Evening Standart, a família da cantora é originária das Montanhas dos Atlas e os pais imigrantes berberes de Marrocos.Em declarações à Vogue Arabia, citadas pelo Evening Standart, Loreen confessou que a música é uma das formas que a família "passa tempo em conjunto". "Toda a gente [da minha família] sabe cantar ou tocar um instrumento. É uma grande parte da tradição marroquina. Nunca me esforcei para ser o centro das atenções ou uma figura pública como artista, apenas queria atuar e criar", refere.Loreen não é novata em competições. A sueca leva já um longo passado de participação em outros concursos. Em 2014, integrou o leque de concorrentes do 'Ídolos' e conquistou a quarta posição. Em 2011 e 2012 participou no 'Melodifestivalen', a competição que elege o representante do país na Eurovisão. Em 2023, voltou a fazer parte do concurso e sagrou-se de novo a grande vencedora.Mas nem só de competições musicais é feito o percurso de Loreen. A artista lançou já dois álbuns, 'Heal', em 2012, e 'Ride', em 2017. O primeiro álbum alcançou o primeiro lugar nas tabelas do país de origem da cantora e o 71.º no Reino Unido. A artista já lançou também 19 temas. 'Euphoria', a canção vencedora da Eurovisão 2012, chegou ao topo das tabelas em toda a Europa.Looren já realizou duas digressões e foi nomeada para vários prémios, tendo vencido o MTV Europe Music Awards Best Swedish Act (melhor artista sueco) em 2012. Em 2023, a artista torna-se a primeira mulher a vencer duas edições do Festival Eurovisão da Canção. O tema era um dos apontados desde o início como possível vencedor e esteve sempre num dos primeiros lugares das casa de apostas.