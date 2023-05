Papa Francisco pede cessar-fogo "estável" entre israelitas e palestinianos

Francisco expressou o seu desejo de que "as tréguas agora alcançadas se convertam em algo estável".

O papa Francisco expressou este domingo o seu desejo de o anúncio de um cessar-fogo entre Israel e as fações militantes seja estável e que "as armas parem" no conflito entre israelitas e palestinianos.

"Nos últimos dias, assistimos mais uma vez a confrontos armados entre israelitas e palestinianos, nos quais pessoas inocentes perderam a vida, incluindo mulheres e crianças", disse o pontífice no final da oração dominical de Regina Coeli, perante milhares de fiéis na Praça de São Pedro, no Vaticano.

Citado pela agência noticiosa Efe, Francisco expressou o seu desejo de que "as tréguas agora alcançadas se convertam em algo estável" e que "as armas parem, porque com armas nunca haverá segurança e estabilidade".