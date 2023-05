Avião da Ryanair obrigado a fazer aterragem de emergência no aeroporto de Faro

Aeronave esteve 1h30 a sobrevoar o aeroporto.

Um avião da Ryanair aterrou de emergência, este domingo, no aeroporto de Faro, devido à suspeita de um problema técnico. O avião partiu de Faro, às 12h35, com destino a Birmingham, no Reino Unido.A chegada estava programada para acontecer às 13h24, mas o avião teve de regressar ao aeroporto de Faro. A aterragem aconteceu sem incidentes às 15h25.A bordo do avião estavam cerca de 180 pessoas. Depois de ser feita a avaliação técnica foi decidido que os passageiros já não seguiriam viagem nesta aeronave.Os passageiros vão ser transferidos para outro avião da Ryanair para seguir viagem que já tem um atraso de cerca de 5 horas.A aeronave, enquanto não tinha vaga para aterrar no aeroporto de Faro, manteve-se no ar durante 1h30.Ainda não há confirmação de qual foi o problema técnico.