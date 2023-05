"Chorei durante 15 minutos": Mimicat reage a lugar conquistado por Portugal na Eurovisão

Suécia venceu o concurso que decorreu este sábado em Liverpool, no Reino Unido.

A cantora Mimicat, representante de Portugal no Festival Eurovisão da Canção 2023, já reagiu ao 23.º lugar conquistado no concurso , admitindo esta ter sido a "oportunidade da carreira"."[A participação na Eurovisão] foi uma oportunidade maravilhosa. Foi a oportunidade da minha carreira. Mostrei a minha música a milhões de pessoa são mesmo tempo, coisa que eu nunca achei que fosse ser possível", confessou em vídeo partilhado na rede social Instagram do festival da cancão.Na mensagem, a artista revelou ter chorado durante 15 minutos depois de ter feito a atuação, porque estava numa descarga total de "adrenalina, de emoção, de agradecimento"."Esta experiência tem zero de negativo. É tudo de positivo. Não há coisas negativas aqui. Os lugares a mim pouco me interessam, honestamente. Pouco me interessava já, agora muito menos", admitiu ainda.

A cantora aproveitou para agradecer ao público português pelo apoio sentido durante a Eurovisão. "Houve uma conexão muito, muito grande com o nosso país e isso nunca nunca vou esquecer", concluiu a artista.

Mimicat reage a 23ºlugar conquistado na Eurovisão

Mimicat representou Portugal, com o tema ‘Ai coração’ e foi a segunda a subir a palco na grande final, tendo ficado em 23.º lugar no concurso. A Suécia foi a vencedora do certame.