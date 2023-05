Militar da GNR morre em colisão em Ansião. Há mais duas vítimas mortais

Ao colidir com o carro, a mota pegou fogo e as chamas acabaram por se propagar à outra viatura.

Um militar da GNR morreu este domingo quando a mota em que seguia colidiu com um carro em Ansião, Leiria. O acidente provocou mais duas mortes, a da companheira do militar, que seguia como pendura no motociclo, e o condutor do carro.Fonte da GNR adiantou que o condutor do motociclo tinha 38 anos e era militar da GNR no Posto Territorial de Ansião. A idade da passageira ainda era desconhecida das autoridades.O condutor do veículo ligeiro tinha 59 anos. Duas jovens, de 19 e 21 anos, que seguiam na mesma viatura ficaram com ferimentos ligeiros.No local estiveram os meios dos bombeiros de Ansião e Penela, do Instituto Nacional de Emergência Médica e da GNR, num total de 26 operacionais apoiados por nove viaturas.O alerta foi dado às 19h30. Ao colidir com o carro, a mota pegou fogo e as chamas acabaram por se propagar à outra viatura.O presidente da Câmara de Ansião, António José Domingues, acrescentou que as vítimas são do concelho.