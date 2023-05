Militantes de Gaza disparam rocket contra Israel um dia depois do cessar-fogo

Rocket atingiu uma área aberta.

Os militantes de Gaza dispararam este domingo um rocket contra o sul de Israel, um dia depois de um cessar-fogo mediado pelo Egito ter posto fim a dias de intensos combates transfronteiriços.Segundo a Reuters, as sirenes soaram pouco depois do pôr do sol em várias cidades do sul de Israel, fazendo com que os residentes corressem para se abrigar.Segundo as forças armadas israelitas, um único rocket disparado de Gaza atingiu uma área aberta.