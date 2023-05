Prostituto de luxo revela encontro sexual com bispo

Fred, nome fictício, tem 30 anos e é bissexual. Desde 2016 trabalha como prostituto de luxo no Grande Porto. Atende homens, mulheres e casais. “Há muita procura, principalmente homens casados, que querem sigilo total. Por norma procuram aquilo que as mulheres não querem fazer. Alguns dos meus clientes são padres e gostam de tudo. Não têm pudores. Já estive com um bispo muito conhecido. Mas há homens de todos os ramos, alguns deles são famosos”, contou aoLeia no Correio da Manhã.