Canção vencedora da Eurovisão acusada de plágio

A polémica já vinha desde março, mas ganhou nova dimensão quando, no passado sábado, a cantora Loreen venceu a final do Festival Eurovisão da Canção, em Liverpool, com a canção ‘Tattoo’. A cantora e os autores do tema estão a ser acusados de terem plagiado a canção ‘The Winner Takes It All’, de 1980, dos ABBA, bem como o tema ‘Flying Free’, um êxito da música eletrónica de 1999, da autoria dos Pont Aeri. Alguns dizem também que Loreen se plagiou a si própria ao ter surgido a concurso com uma canção em tudo semelhante ao tema ‘Euphoria’ com o qual já havia ganho a Eurovisão em 2012.Leia no Correio da Manhã.