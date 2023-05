GNR e bombeiros procuram pastor desaparecido na Pampilhosa da Serra

Buscas fizeram-se com meios cinotécnicos dos bombeiros e elementos da GNR.

Continuam as buscas para localizar Pedro Agostinho, o pastor de 77 anos desaparecido desde quinta-feira, da localidade de Boiças, na Pampilhosa da Serra. Este domingo, as buscas fizeram-se com meios cinotécnicos dos bombeiros e elementos da GNR.