Professores vão assistir a jogo do Futebol Clube de Vizela para agradecer a jogador

A luta dos professores chegou, este fim de semana, aos estádios de futebol da Liga portuguesa. Centenas de docentes assistiram, em Vizela, ao jogo entre a equipa da casa e o Famalicão (0-0), para apoiar Igor Julião.O defesa brasileiro do Futebol Clube de Vizela surpreendeu tudo e todos quando, a 29 de janeiro, apoiou a luta da classe docente, em declarações à Sport TV, após vitória sobre o Rio Ave (3-1). “Uso este espaço para mandar uma mensagem aos professores que, todos os dias de manhã, vemos lutar pelos seus direitos. Uso a minha voz como jogador de futebol para lhes dizer que estamos com eles”, afirmou o atleta de 24 anos.

Os docentes mobilizaram-se nas redes sociais e responderam em massa este sábado, marcando presença no estádio com camisolas alusivas à luta. O jogador ficou no banco de suplentes, mas agradeceu no final o apoio. “Sempre lutarei para aproximar e dar voz aos trabalhadores”, escreveu no Twitter Julião, que terá ficado sensibilizado para a luta dos professores após visitas da equipa a escolas.